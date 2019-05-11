Садовой тоже хочет быть премьером

Лидер партии «Объединение «Самопомощь» Андрей Садовой заявил, что готов идти на выборы в парламент и бороться за место премьер-министра. Об этом он сказал на отчетном 18-м съезде партии в субботу в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

«Моя деятельность как городского головы подходит к концу... я не собираюсь баллотироваться на новую каденцию. Я готов идти в парламент, возглавлять список, если будет ваше доверие, готов бороться за должность премьера и наводить порядок в стране», — заявил Садовой.

Он также сообщил, что в избирательном списке партии на парламентских выборах будет большинство новых лиц.

«В будущем списке „Самопомощи“ до 70-80% будут новые лица для украинского парламента», — сказал Садовый.

По его словам, среди них будут лидеры партии из областей, представители профсоюзов и общественных организаций, которые пройдут праймериз.

«Мы все с вами поддерживаем закон об открытых списках. Я считаю, что мы, если поддерживаем этот закон, должны как партия применить его на себе, чтобы провести отбор будущих кандидатов в Верховную Раду максимально открыто и прозрачно», — сказал Садовый.

Он отметил, что цель «Самопомощи» — на следующих парламентских выборах удвоить или утроить результат политсилы, полученный в 2014 году.

В субботу съезд партии должен избрать лидера и руководящие органы. Трехгодичные полномочия Садового, возглавляющего партию, истекли.

Отметим, что о намерении возглавить правительство после выборов заявил и нынешний пресьер Владимир Гройсман.