Садовой тоже хочет быть премьером

Лидер партии «Объединение «Самопомощь» Андрей Садовой заявил, что готов идти на выборы в парламент и бороться за место премьер-министра. Об этом он сказал на отчетном 18-м съезде партии в субботу в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».
«Моя деятельность как городского головы подходит к концу... я не собираюсь баллотироваться на новую каденцию. Я готов идти в парламент, возглавлять список, если будет ваше доверие, готов бороться за должность премьера и наводить порядок в стране», — заявил Садовой.
Он также сообщил, что в избирательном списке партии на парламентских выборах будет большинство новых лиц.
«В будущем списке „Самопомощи“ до 70-80% будут новые лица для украинского парламента», — сказал Садовый.
По его словам, среди них будут лидеры партии из областей, представители профсоюзов и общественных организаций, которые пройдут праймериз.
«Мы все с вами поддерживаем закон об открытых списках. Я считаю, что мы, если поддерживаем этот закон, должны как партия применить его на себе, чтобы провести отбор будущих кандидатов в Верховную Раду максимально открыто и прозрачно», — сказал Садовый.
Он отметил, что цель «Самопомощи» — на следующих парламентских выборах удвоить или утроить результат политсилы, полученный в 2014 году.
В субботу съезд партии должен избрать лидера и руководящие органы. Трехгодичные полномочия Садового, возглавляющего партию, истекли.
Отметим, что о намерении возглавить правительство после выборов заявил и нынешний пресьер Владимир Гройсман.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016