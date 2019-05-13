«Самопомощь» согласна на досрочные выборы в Раду, но по новым правилам

Партия «Самопомощь» поддерживает проведение досрочных парламентских выборов, но по новым избирательным правилам — с открытыми списками и ликвидацией мажоритарки, написал лидер партии, городской голова Львова Андрей Садовой в блоге на интернет-сайте «Украинская правда».
Среди приоритетов партии в ближайшем времени Садовой навал изменение закона о выборах и ликвидацию депутатской неприкосновенности.
«Самопомощь не против досрочных выборов. Коалиции реально нет и это все понимают. Но на новые выборы стоит идти с новыми избирательными правилами», — отметил политик.
Садовой также подчеркнул, что «Самопомощь» поддержит ту дату инаугурации, которую предложит новоизбранный президент.
Как сообщалось, избранный президентом Украины Владимир Зеленский призвал парламент назначить дату инаугурации на 19 мая.
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