«Самопомощь» согласна на досрочные выборы в Раду, но по новым правилам

Партия «Самопомощь» поддерживает проведение досрочных парламентских выборов, но по новым избирательным правилам — с открытыми списками и ликвидацией мажоритарки, написал лидер партии, городской голова Львова Андрей Садовой в блоге на интернет-сайте «Украинская правда».

Среди приоритетов партии в ближайшем времени Садовой навал изменение закона о выборах и ликвидацию депутатской неприкосновенности.

«Самопомощь не против досрочных выборов. Коалиции реально нет и это все понимают. Но на новые выборы стоит идти с новыми избирательными правилами», — отметил политик.

Садовой также подчеркнул, что «Самопомощь» поддержит ту дату инаугурации, которую предложит новоизбранный президент.

Как сообщалось, избранный президентом Украины Владимир Зеленский призвал парламент назначить дату инаугурации на 19 мая.