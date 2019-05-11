Садовой вновь возглавил партию «Самопомощь»

Делегаты 18-го отчетного съезда партии "Объединение «Самопомощь избрали своим лидером Андрея Садового.

Такое решение было принято на съезде в субботу в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

Партия «Объединение «Самопомощь» основана в декабре 2012 года, со дня основания ее возглавляет Андрей Садовой.