В Литве будет второй тур президентских выборов

Итоги прошедшего 12 мая голосования на выборах президента Литвы свидетельствуют о том, что страну ждет второй тур выборов. Ни один из кандидатов, по предварительным данным, не набрал необходимого для победы числа голосов избирателей.
Результаты, обнародованные Главной избирательной комиссией Литвы, показывают лидерство независимого кандидата, экономиста Гитанаса Науседы. После обработки данных с 1858 участков (всего 1972) у него 31,09%.
Следом за ним с небольшим отставанием идет кандидат от партии «Союз отечества — Христианские демократы Литвы», бывшая министр финансов страны Ингрида Шимоните. Она заручилась поддержкой 29,16% голосов избирателей.
Еще один кандидат, который также считался фаворитом, действующий премьер-министр страны Саулюс Сквернялис набрал около 21% и выбывает из президентской гонки. Он уже признал поражение и подтвердил свои планы об уходе в отставку с поста главы правительства.
Никто из остальных кандидатов на пост президента не набрал 5%. Всего за пост главы государства боролись девять человек.
Через две недели, 26 мая, в Литве должен будет состояться второй тур президентских выборов, где за победу поборются Науседа и Шимоните.
Ранее в ходе предвыборных дебатов оба дали понять, что не собираются менять нынешний курс Литвы по отношению к Украине, России и конфликту на Донбассе. Так Науседа говорил, что отношения с Россией могут изменится лишь в том случае, если она начнет соблюдать минские соглашения.
Шимоните говорила, что не видит необходимости менять отношения с РФ, поскольку сама Россия не изменила свою «экспансивную политику». «Ничто не изменилось, Крым оккупирован, Россия нарушила международные соглашения. Не похоже, что она будет менять свою позицию», — говорила во время дебатов Шимоните.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016