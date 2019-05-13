В Литве будет второй тур президентских выборов

Итоги прошедшего 12 мая голосования на выборах президента Литвы свидетельствуют о том, что страну ждет второй тур выборов. Ни один из кандидатов, по предварительным данным, не набрал необходимого для победы числа голосов избирателей.

Результаты, обнародованные Главной избирательной комиссией Литвы, показывают лидерство независимого кандидата, экономиста Гитанаса Науседы. После обработки данных с 1858 участков (всего 1972) у него 31,09%.

Следом за ним с небольшим отставанием идет кандидат от партии «Союз отечества — Христианские демократы Литвы», бывшая министр финансов страны Ингрида Шимоните. Она заручилась поддержкой 29,16% голосов избирателей.

Еще один кандидат, который также считался фаворитом, действующий премьер-министр страны Саулюс Сквернялис набрал около 21% и выбывает из президентской гонки. Он уже признал поражение и подтвердил свои планы об уходе в отставку с поста главы правительства.

Никто из остальных кандидатов на пост президента не набрал 5%. Всего за пост главы государства боролись девять человек.

Через две недели, 26 мая, в Литве должен будет состояться второй тур президентских выборов, где за победу поборются Науседа и Шимоните.

Ранее в ходе предвыборных дебатов оба дали понять, что не собираются менять нынешний курс Литвы по отношению к Украине, России и конфликту на Донбассе. Так Науседа говорил, что отношения с Россией могут изменится лишь в том случае, если она начнет соблюдать минские соглашения.

Шимоните говорила, что не видит необходимости менять отношения с РФ, поскольку сама Россия не изменила свою «экспансивную политику». «Ничто не изменилось, Крым оккупирован, Россия нарушила международные соглашения. Не похоже, что она будет менять свою позицию», — говорила во время дебатов Шимоните.