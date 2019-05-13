Филарет озвучил свои претензии к новой церкви и Епифанию

Объединение православия в Украине пошло по пути неправды. Такую точку зрения высказал почетный партирах ПЦУ Филарет в интервью телеканалу «1+1».

«Это был Собор не наш, а Константинопольского патриархата, потому что на нем не я главенствовал как патриарх, а представитель Вселенского патриарха», — пояснил он.

Также он сообщил, что никаких отношений с Епифанием у него нет и озвучил свои главные претензии к главе ПЦУ.

«Предстоятеля мы признаем, но отношений с ним никаких нет, потому что нарушается то, о чем мы договорились и что принял Архиерейский Собор. Пошли по пути неправды. Претензии к Епифанию следующие: он должен сотрудничать со мной как с патриархом. А он за все эти четыре или пять месяцев ни разу со мной не служил и не общается. Встречались всего несколько раз, разве это общение? Когда церковью нужно руководить каждый день?» — возмущен Филарет.