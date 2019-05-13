Прокуратура расследует вмешательство президента, глав Минюста и НБУ в деятельность судей по делу ПриватБанка

Генеральная прокуратура Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) и начала досудебное расследование по факту возможного вмешательства высших должностных лиц государства в деятельность судей во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины 18 апреля по делу ПриватБанка.

«По результатам рассмотрения заявления судей Окружного административного суда Киева Генеральная прокуратура Украины внесла сведения в ЕРДР и начала досудебное расследование по факту возможного вмешательства в деятельность судей высшими должностными лицами государства во время заседания СНБО 18 апреля 2019 года. В частности, речь идет о признаках уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 376 УК Украины», — сообщила пресс-служба Окружного админсуда Киева в понедельник.