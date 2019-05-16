Китайские компании впервые заняли большинство мест в рейтинге крупнейших в мире по версии Forbes

Первая десятка рейтинга крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 включает пять китайских компаний, четыре американских и одну из Нидерландов, следует из данных рейтинга.
Как отмечает издание, перевес китайских компаний в топ-10 зафиксирован впервые за все время составления данного рейтинга.
Первое место в рейтинге Forbes Global 2000 занимает китайская банковская корпорация ICBC, за ней следует американский банк JPMorgan Chase. На третьем и четвертом местах разместились китайские банки — China Construction Bank и Agricultural Bank of China, а пятое место занял Bank of America.
Американская компания Apple разместилась на шестой строчке, а китайские компании Ping An Insurance Group и Bank of China заняли седьмое и восьмое места соответственно. На девятой строчке находится англо-голландская Royal Dutch Shell, а замыкает десятку лидеров американский банк Wells Fargo.
В целом позиции компаний в топ-10 рейтинга изменились не сильно по сравнению с прошлым годом, однако оттуда выбыла американская Berkshire Hathaway.
Всего в рейтинге 2019 года насчитывается 575 американских компаний, что на 16 компаний больше, чем в прошлом году. Туда также вошли 309 китайских компаний, что на 18 компаний больше, чем годом ранее.
Рейтинг крупнейших компаний мира Forbes составлен, исходя из совокупной оценки выручки, прибыли, активов и рыночной стоимости.
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