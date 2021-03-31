Британцев, совершивших преступление в пьяном виде, обяжут носить спецбраслет

Власти могут обязать преступников в Англии, нарушивших закон под воздействием спиртных напитков, на время испытательного срока после вынесения условного приговора носить специальные браслеты, которые каждые полчаса будут считывать образцы пота и предупреждать службу пробации в случае обнаружения алкоголя. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Министерства юстиции Великобритании.

Согласно информации вещательной корпорации Би-би-си, с началом осуществления данной программы суды смогут выносить распоряжения, которые будут предписывать осужденным воздерживаться от употребления алкоголя на ограниченный период времени до четырех месяцев. Отмечается, что при выявлении нарушений условий испытательного срока нарушителям грозят штрафы, а суд может заменить их условное наказание на реальный срок.

Эта программа впервые была запущена в октябре прошлого года в Уэльсе с участием более 100 преступников и, по мнению властей, проявила себя успешно. Так, нарушители закона на испытательном сроке оставались трезвыми на протяжении 95% дней наблюдения. В заявлении Минюста указывается, что эта программа привела к тому, что осужденные стали вести более здоровый образ жизни.

Власти подчеркнули, что с введением данных браслетов они надеются частично решить проблему совершений правонарушений под воздействием алкоголя, которые составляют 39% от всех преступлений с применением насилия и ущерб от которых для экономики и общества достигает порядка £21,5 млрд ($29,6 млрд) в год. При этом сами браслеты, как сказано в сообщении, способны различать алкоголь от других содержащих спирт жидкостей, например антисептиков или одеколонов.