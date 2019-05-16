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Вакарчук создает партию «Голос» и идет на выборы

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Вакарчук создает партию «Голос» и идет на выборы

Рок-музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук объявил о походе в политику и представил свою партию «Голос», с которой он намерен участвовать в парламентских выборах.

«Мы создаем политическую силу, партию настоящих изменений... с вашей помощью я веду партию „Голос“ в парламент Украины», — сказал Вакарчук в Киеве, презентуя партию и представляя свою команду, передает Интерфакс-Украина.

Говоря о причинах, подвигших его идти в политику, Вакарчук отметил: «Когда Россия подрывает нашу безопасность... старая политика разъедает страну изнутри». «Мы, партия „Голос“, идем в парламент уничтожить старую политику и создать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения», — заявил он, заверив, что «Голосу» не нужны бутафорные, фейковые изменения в стране.

«А как же президент, спросите вы меня. Я вам отвечу так: если президент предлагает изменения, то мы выступаем за еще большие изменения», — отметил он.

При этом он обратил внимание на то, что если новоизбранный президент Владимир Зеленский не выполнит обещания, данные избирателям, то «мы вынудим его отвечать за это».

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Он также представил часть команды, с которой в составе партии пойдет на выборы. Как и сообщалось ранее, в нее вошли экс-заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юлия Клименко, общественный активист и экс-председатель правления антикоррупционной организации Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин, доктор медицинских наук и пионер в сфере кардиохирургии Юрий Соколов, воин АТО, «киборг» Андрей Шараскин (позывной «Богема»), а также общественная активистка, волонтер, исполняющая обязанности главы Одесской облгосадминистрации в 2016-2017 годах Соломия Бобровская.

Святослав Вакарчук, Голос
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
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