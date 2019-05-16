Замглавы АП Елисеев написал заявление об отставке

Заместитель главы администрации президента (АП) Константин Елисеев, который занимался внешней политикой, подал в отставку, пишет «Европейская правда» в четверг со ссылкой на источник в АП.

По данным издания, пока Елисеев лишь подал заявление, но собеседник выразил уверенность, что ее удовлетворит еще действующий глава государства. «Мы открываем пространство для новой команды», — отметил он.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко назначил Елисеева заместителем главы администрации президента 15 июля 2015 года. До того Елисеев, кадровый дипломат, в течение 5 лет возглавлял представительство Украины в ЕС.