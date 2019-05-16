Генсек НАТО не приедет на инаугурацию Зеленского – пришлет помощника

Североатлантический альянс будет представлен на инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на уровне помощника генсека. Об этом ТАСС сообщил в четверг представитель НАТО.

«НАТО будет представлена на инаугурации президента Зеленского помощником генерального секретаря по политическим вопросам и политике безопасности, послом Алехандро Альваргонсалесом, — отметил он. — Кроме того, находясь в Киеве, посол Альваргонсалес примет участие в приеме, посвященном 70-летию НАТО».

Напомним, что Верховная Рада в четверг наконец определила дату инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Она состоится 20 мая. Приведение к присяге начнется в 10:00.