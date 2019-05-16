Житель Франции выиграл в лотерею €21 млн

Житель французского департамента Эро (юг страны) выиграл в лотерею €21 млн. Об этом в четверг сообщила радиостанция France Bleu.
По ее данным, француз выиграл джек-пот пасхальной лотереи Loto, который не удавалось выиграть никому 11 розыгрышей подряд, начиная с 20 апреля. В настоящий момент не известно ни имени счастливчика, ни города, в котором он проживает. Согласно правилам, у него есть 60 дней для того, чтобы связаться с федерацией азартных игр (FDJ) и забрать приз, при этом он может попросить не разглашать своего имени.
Как указывают СМИ, это четвертый по величине выигрыш в Loto. В 2013 году 22 млн в эту лотерею выиграл житель Парижа, в 2014 году 23 млн достались игроку из департамента Жиронда, а самый большой выигрыш в 24 млн получил в 2011 году счастливчик из департамента Валь-д’Уаз.
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