Вакарчук собирается продолжать выступать, даже если станет депутатом

Лидер новосозданной партии «Голос» певец Святослав Вакарчук продолжит концертную деятельность, даже если станет народным депутатом. Об этом сообщает УП.

«PR-стратегия Вакарчука подобна стратегии Зеленского. Во-первых, у обоих максимальная узнаваемость по стране, во-вторых, лидер „Океана Эльзы“ хоть переходит в политику, но с музыкой и концертами он завязывать не собирается даже после избрания депутатом», — говорится в материале.

Сам Вакарчук объяснил такую позицию верностью своим принципам.

«Я выступаю за полную аутентичность, в политике надо оставаться самим собой. Аутентичность — один из наших принципов. Возьмите, к примеру, Черчилля или сейчас Трампа — при любых обстоятельствах они оставались и остаются самими собой. Если мне не придется идти в исполнительную власть, то как я заставлю себя отказаться от творчества? Я тогда не буду собой», — объясняет пока только певец Вакарчук.

Отмечается, что графики концертов ОЭ расписаны до 20 сентября: ближайший концерт 17 мая в Киеве, последний известный — в Минске в сентябре.

Напомним, что 16 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии «Голос» и намерении баллотироваться в Верховную Раду на осенних выборах.