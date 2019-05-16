Вакарчук собирается продолжать выступать, даже если станет депутатом

Лидер новосозданной партии «Голос» певец Святослав Вакарчук продолжит концертную деятельность, даже если станет народным депутатом. Об этом сообщает УП.
«PR-стратегия Вакарчука подобна стратегии Зеленского. Во-первых, у обоих максимальная узнаваемость по стране, во-вторых, лидер „Океана Эльзы“ хоть переходит в политику, но с музыкой и концертами он завязывать не собирается даже после избрания депутатом», — говорится в материале.
Сам Вакарчук объяснил такую позицию верностью своим принципам.
«Я выступаю за полную аутентичность, в политике надо оставаться самим собой. Аутентичность — один из наших принципов. Возьмите, к примеру, Черчилля или сейчас Трампа — при любых обстоятельствах они оставались и остаются самими собой. Если мне не придется идти в исполнительную власть, то как я заставлю себя отказаться от творчества? Я тогда не буду собой», — объясняет пока только певец Вакарчук.
Отмечается, что графики концертов ОЭ расписаны до 20 сентября: ближайший концерт 17 мая в Киеве, последний известный — в Минске в сентябре.
Напомним, что 16 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии «Голос» и намерении баллотироваться в Верховную Раду на осенних выборах.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016