На Тайване отвергли предложение КНР объединиться по принципу «одна страна - две системы»

Ранее Си Цзиньпин высказался за начало переговоров между Пекином и Тайбэем по вопросу мирного объединения.
Тайбэй отвергает возможность применения формулы «одна страна — две системы» на пути сближения и возможного воссоединения материкового Китая и Тайваня. Об этом заявила в среду на пресс-конференции глава администрации острова Цай Инвэнь, комментируя соответствующие высказывания председателя КНР Си Цзиньпина.
«Я должна вновь подчеркнуть, что Тайвань никогда не примет модель „одна страна — две системы“, большинство населения острова также выступает против этого», — цитирует ее газета South China Morning Post.
Ранее в среду Си Цзиньпин высказался за начало переговоров между Пекином и Тайбэем по вопросу мирного объединения, выразив мнение, что лучшим подходом к решению этого вопроса станет формула «одна страна — две системы». Данная модель была применена в отношении Гонконга (Сянган) и Макао (Аомэнь), которые после перехода под китайскую юрисдикцию были наделены особым административным статусом и широкой степенью автономии.
«Мы готовы создать широкое пространство для мирного воссоединения Китая и не допустим никакой сепаратистской деятельности», — добавил Си Цзиньпин.
Материковый Китай утратил контроль над Тайванем после окончания гражданской войны в 1949 году. С 2008 по 2016 год, в период правления партии Гоминьдан, отношения между сторонами на разных берегах Тайваньского пролива потеплели. Но в них вновь произошел серьезный откат после возвращения в мае 2016 года к власти Демократической прогрессивной партии во главе с Цай Инвэнь. Она свернула курс предыдущих властей на сближение с КНР и отказалась признавать основополагающий принцип «одного Китая».
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