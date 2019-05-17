Украина выплатила более миллиарда долларов долга

16 мая Министерство финансов погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США, сумма платежа составила более 1 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Как отмечается, выпуск ОВГЗ под гарантию США номинальной стоимостью 1 млрд долларов был осуществлен в 2014 году с процентной ставкой 1,844% годовых.

«Еще два выпуска под гарантию США осуществлялись в 2015 и 2016 годах, оба — под ставку менее 2% годовых», — говорится в сообщении.

Погашение этих ОВГЗ будут осуществлено Минфином в мае 2020 года и сентябре 2021 года.

Напомним, что Министерство финансов оценивало общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 миллиардов гривен, или 14,2 миллиарда долларов.