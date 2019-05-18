Порошенко издал указ об учреждении еще одного праздника

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об установлении праздника — Дня отца, который будет отмечается ежегодно в третью неделю июня, сообщила пресс-служба главы государства.

«Установить в Украине День отца, который отмечать ежегодно в третье воскресенье июня», — говорится в сообщении указа № 274 от 18 мая 2019 года.

Как отмечается, День отца установлено для создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признание на государственном уровне роли отца в воспитании детей.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.