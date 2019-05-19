В Египте в результате взрыва пострадали иностранные туристы

Возле нового египетского музея в Гизе (строится недалеко от пирамид) произошел взрыв. Об этом со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах сообщают Reuters и Sky News Arabia.
Взрывное устройство, по их информации, сработало в момент, когда мимо проезжал туристический автобус. Собеседники Reuters указывают, что большинство пострадавших — иностранные туристы. Всего, по оценкам источников агентства, ранения получили 12 человек.
При этом собеседники Sky News Arabia говорят о 17 пострадавших. По их словам десять из них — египтяне, еще семь человек — из Южной Африки.
Информации о жертвах происшествия пока нет, отмечает Reuters. В каком состоянии находятся получившие ранения, СМИ также не уточняют.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016