В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли 18 человек

По меньшей мере трое сотрудников колонии в пригороде Душанбе погибли в результате бунта заключенных в воскресенье вечером. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Таджикистана.

«Бунтовщики не подчинились » требованию прекратить беспорядки. Они напали и ранили несколько сотрудников колонии. Трое офицеров были убиты", — уточнили в ведомстве. По данным ведомства, 30 особо опасных заключенных, отбывающих наказание по обвинению в причастности к террористической организации Исламское государство«, «вооружившись ножами и другим холодным оружием, взяли в заложники трех сотрудников колонии, чтобы совершить попытку побега».

«В ходе переговоров между самими преступниками произошла перепалка, которая завершилась перестрелкой... Администрация колонии приняла крайние меры, и при подавлении беспорядков зарегистрированы жертвы среди особо опасных заключенных», — добавили в Минюсте. Между тем в ведомстве не уточнили точное число жертв среди заключенных.

В то же время СМИ сообщают, что в результате беспорядков были убиты по меньшей мере 15 заключенных.

Колония расположена в городе Вахдат в 20 км от Душанбе. Сообщается, что автотрасса, ведущая к городу Вахдат, взята под усиленную охрану. Речь идет уже о втором случае беспорядков в колониях Таджикистана за последние полгода. В ноябре 2018 года беспорядки произошли в колонии строго режима города Худжанд на севере республики. Тогда, по официальным данным, были убиты 21 заключенный и двое сотрудников колонии. Еще пять сотрудников колонии получили ранения.