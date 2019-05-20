Министр обороны Полторак подал в отставку

Министр обороны Украины Степан Полторак подал в отставку.

Его заявление появилось 20 мая на официальной странице после того, как Полторак отрапортовал на торжественной инаугурационной церемонии новому президенту Владимиру Зеленскому.

«Господин президент Украины — верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины,... прошу вас рассмотреть в установленном порядке вопрос моего увольнения с должности министра обороны Украины», — говорится в тексте заявления, фото которого он опубликовал в понедельник на своей странице в Facebook