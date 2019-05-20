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Уголовные обвинения, открытые относительно клирика УПЦ, рассмотрят международные органы защиты прав правозащитников

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Уголовные обвинения, открытые относительно клирика УПЦ, рассмотрят международные органы защиты прав правозащитников

В мае 2019 на запрос Специального докладчика ООН по положению правозащитников для подготовки ежегодного доклада «Безнаказанность за нарушения прав человека и злоупотребления по отношению к правозащитникам» была передана информация об открытии уголовного производства в отношении правозащитника — руководителя отдела Ровенской епархии по вопросам урегулирования межконфессиональных противостояний протоиерея Виктора Земляного. Об этом сообщил председатель Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор для Информационно-просветительского отдела УПЦ.

Владыка рассказал, что в соответствии с международными правовыми стандартами, каждый человек, который защищает права верующих на постоянной основе, является правозащитником. Протоиерей Виктор Земляной уже несколько лет осуществляет правозащитную работу по защите прав верующих УПЦ на территории Ровенской епархии. Дело протоиерея Виктора Земляного уже заинтересовала ряд международных правозащитных организаций, в том числе ОБСЕ.

«В частности, начиная с 2015 года при содействии протоиерея Виктора Земляного к структурам ООН, а именно Специальному докладчику по вопросам религии и убеждений и в Совет по правам человека, было направлено более 15 жалоб от религиозных общин и верующих Ровенской епархии. Итак, правозащитная деятельность протоиерея Виктора Земляного осуществляется в пределах структуры ООН, усиливает его статус как лица, информирует ООН о нарушении прав верующих УПЦ», — отметил Глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях.

Епископ Виктор также сообщил, что в мае текущего года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека распространило среди правозащитных организаций запрос о предоставлении информации относительно «актов запугивания и репрессий за сотрудничество с ООН в сфере прав человека» для подготовки ежегодного доклада Генерального секретаря ООН «Сотрудничество с ООН его представителями и механизмами в области прав человека ». «Учитывая то, что характер обвинений, выдвинутых против протоиерея Виктора Земляного, свидетельствует, что его преследуют за защиту прав человека и за сообщение о нарушении прав верующих в структуры ООН, — информация об этом деле будет рассматриваться в соответствии с международными процедур защиты правозащитников», — подчеркнул иерарх УПЦ.

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Напомним, Глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях направил обращение к официальным лицам ООН, ОБСЕ, ЕС и других стран в связи с фактами массовых нарушений прав человека в Украине и реальной угрозой эскалации религиозных конфликтов.

УПЦ
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Понедельник, 20 мая 2019
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