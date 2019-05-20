Суд не сможет остановить указ президента о роспуске Рады, - судья

Приостановить действие указа президента о роспуске Верховной Рады в порядке обеспечения искового заявления нельзя. Об этом написал судья-спикер окружного административного суда города Киева Богдан Санин в Facebook.

«Возможно ли остановить указ Президента Украины о роспуске Верховной Рады Украины 8-го созыва в порядке обеспечения искового заявления? Нет. Остановка указа Президента Украины не допускается. Прямой запрет на такие действия предусмотрен кодексом», — написал Санин.

Он также отметил, что суд также не может для обеспечения иска запретить Центральной избирательной комиссии совершать действия для подготовки внеочередных выборов.

«Меры обеспечения (иска — Ред.) не могут останавливать, исключать или иным образом нарушать непрерывность процесса назначения, подготовки и проведения выборов. Прямой запрет на такие действия предусмотрен кодексом», — пояснил Санин.

При этом он подчеркнул, что избирательный процесс внеочередных выборов народных депутатов начинается со дня, следующего после дня опубликования указа президента Украины о роспуске ВР.

«Так была ли „распущена“ Верховная Рада Украины 8-го созыва президентом Украины во время инаугурации? Решение о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины должно быть оформлено в форме указа президента Украины (анализируем в совокупности Конституцию и Закон Украины „О выборах народных депутатов Украины“). То есть, досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины будет после официального опубликования указа президента Украины», — пояснил судья.

В то же время он отметил, что существует порядок для принятия указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий ВРУ. Санин отметил, что такой указ принимается после консультаций Президента с председателем Верховной Рады Украины, его заместителями и председателями депутатских фракций в ВРУ.

Также Санин подчеркнул, что на сегодняшний день Конституция Украины не предусматривает ограничений, если председатель Верховной Рады Украины, его заместители и/или председатели депутатских фракций в ВРУ не будут соглашаться с позицией президента о досрочном прекращении полномочий ВРУ.

«Это консультирование. Их позиция и мнения могут быть учтены президентом Украины, но они не могут заблокировать принятие указа, если имеются основания», — подчеркнул Санин.

Напомним, что в своей инаугурационной речи в сессионном зале парламента после принесения присяги президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.