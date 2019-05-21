Новым главой МИД может стать посол Украины при НАТО

Новым МИД может стать Вадим Пристайко, который сейчас является послом Украины при НАТО, а до назначения в Брюссель был замминистра иностранных дел. Кроме того, замглавы АП по международным вопросам президента Зеленского может быть назначена Елена Зеркаль, которая занимает должность заместителя министра иностранных дел и курирует международные юридические вопросы. Об этом сообщили сразу несколько СМИ со ссылкой на свои источники.
Лана Зеркаль вместе с президентом Владимиром Зеленским встречала иностранных гостей на инаугурации президента, а также вместе с Вадимом Пристайко присутствовали на встречах с иностранными делегациями в Администрации президента.
Заместитель главы администрации президента Константин Елисеев, который занимался внешней политикой, подал в отставку 16 мая. Сейчас он посол по особым поручениям в МИД Украины.
Министр иностранных дел Павел Климкин подал в отставку и заявил, что планирует баллотироваться в Верховную Раду как самовыдвиженец.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016