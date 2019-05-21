Новым главой МИД может стать посол Украины при НАТО

Новым МИД может стать Вадим Пристайко, который сейчас является послом Украины при НАТО, а до назначения в Брюссель был замминистра иностранных дел. Кроме того, замглавы АП по международным вопросам президента Зеленского может быть назначена Елена Зеркаль, которая занимает должность заместителя министра иностранных дел и курирует международные юридические вопросы. Об этом сообщили сразу несколько СМИ со ссылкой на свои источники.

Лана Зеркаль вместе с президентом Владимиром Зеленским встречала иностранных гостей на инаугурации президента, а также вместе с Вадимом Пристайко присутствовали на встречах с иностранными делегациями в Администрации президента.

Заместитель главы администрации президента Константин Елисеев, который занимался внешней политикой, подал в отставку 16 мая. Сейчас он посол по особым поручениям в МИД Украины.

Министр иностранных дел Павел Климкин подал в отставку и заявил, что планирует баллотироваться в Верховную Раду как самовыдвиженец.