В Австрии сформируют переходное правительство

Кандидатуры экспертов на освободившиеся посты министров от Австрийской партии свободы (АПС) будут представлены президенту республики в течение дня. По итогам этого будет сформировано переходное правительство, заявил во вторник канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц.
Он выступил по итогам консультаций с президентом Александером Ван дер Белленом на фоне правительственного кризиса из-за отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. «Президент поручил мне после отставок с должностей гарантировать работоспособность правительства и заполнить освободившиеся позиции экспертами. Речь идет о переходном правительстве, а также ответственности при выборе безупречных и профессиональных кандидатур. Я сделаю это в кратчайшие сроки и не позднее сегодняшнего дня передам президенту свои предложения», — сказал Курц на пресс-конференции в Вене.
По словам канцлера, этот шаг важен для обеспечения стабильности в Австрии и работоспособности страны на уровне Евросоюза. «Правительство несет ответственность в Австрии и за Австрию, а также и за Европейский союз», — уверен Курц. Ранее президент заявил, что принимает прошение об отставке министров от АПС за исключением главы МИД Карин Кнайсль.
Австрия готовится к досрочным выборам в Национальный совет (нижняя палата парламента) в сентябре 2019 года. Причиной их проведения стал скандал вокруг публикации в СМИ видео с участием бывшего лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе. На кадрах, снятых скрытой камерой, он и его помощник Йоханн Гуденус обсуждают с неизвестной русскоговорящей женщиной возможность покупки издания Kronen Zeitung и информационной поддержки избирательной кампании АПС перед парламентскими выборами в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии. Курц объявил, что в связи с этими кадрами не видит возможности для дальнейшего сотрудничества с АПС в коалиционном правительстве из-за подозрений партнеров в злоупотреблении властью.
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