Украина отменяет визовый режим с Монголией

Кабмин в среду на заседании одобрил проект соглашения с правительством Монголии о взаимной отмене виз. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно проекту документа, граждане государств-подписантов могут находиться на территории другого государства без виз не более 90 дней в течение 180 дней.

Подписать соглашение уполномочили посла Украины в Польше Андрея Дещицу, поскольку посол Монголии работает в Украине по совместительству. Посольство Монголии расположено в Польше.