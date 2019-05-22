Начальник Управления госохраны Гелетей подал рапорт на увольнение

Начальник Управления Государственной охраны Валерий Гелетей заявил, что написал рапорт на увольнение. Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, он решил написать рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события якобы было безответственно.

Также он пожелал своему преемнику сил, мудрости и вдохновения.