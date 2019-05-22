Вместо Зеркаль помощником главы АП стал Пристайко

Президент Владимир Зеленский назначил посла Украины при НАТО Вадима Пристайко заместителем главы Администрации президента. Соответствующий указ № 317 от 22 мая обнародован на сайте главы государства.

«Назначить Пристайко Вадима Владимировича заместителем главы Администрации президента Украины», — говорится в документе.

Напомним, что 21 мая глава государства своим указом назначил Елену Зеркаль заместителем главы Администрации президента. Сообщалось, что в АП она будет курировать внешнеполитическое направление.

Впоследствии стало известно, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП и 22 мая Зеленский издал новый указ об отмене указа об ее назначении.