Конституционный суд опубликовал официальное решение по указу Зеленского

Конституционный Суд признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады 8-го созыва.
Официальное сообщение появилось на сайте суда.
В КС отметили, что из-за отсутствия четких законодательных норм возник конституционный конфликт между президентом и Верховной Радой относительно оснований досрочного прекращения полномочий, который не имеет правового решения, так как Конституция «не определяет порядка прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, а регламент Верховной Рады Украины, вопреки требованиям статьи 83 Конституции Украины, не предусматривает порядка прекращения деятельности коалиции депутатских фракций депутатских фракций в Верховной Раде Украины».
«Конституционный Суд Украины констатировал, что решение конституционного конфликта народом путем проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины отвечает требованиям части второй статьи 5 Конституции Украины», — сказано в сообщении.
Решение КС не может быть обжаловано. В голосовании приняли участие 16 судей.
Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспускеВерховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов на 21 июля.
Группа депутатов «Народного фронта» обжаловала его в Конституционном суде, считая, что указ президента неконституционен, поскольку якобы нарушил право граждан избирать депутатов на 5 лет и право депутатов создать новую коалицию.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016