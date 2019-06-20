Конституционный суд признал конституционным указ о роспуске Рады

Конституционный суд Украины признал конституционным указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» информированный источник.

«Конституционный суд на закрытом заседании Большой палаты в четверг признал конституционным указ о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов», — сказал собеседник агентства, отметив, что, таким образом, выборы состоятся 21 июля, согласно указу президента.

Об этом также сообщает и «Украинская правда» со ссылкой сразу на несколько источников, независимых друг от друга.

По словам одного из собеседников УП, «за» проголосовали 11 судей из 17.

Как сообщалось, 11 июня Конституционный суд Украины перешёл к рассмотрению в закрытом режиме слушания относительно конституционности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) данного указа президента поступило в КС 24 мая. По мнению народных депутатов, указ противоречит ряду норм Конституции Украины.