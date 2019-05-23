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Митрополит Епифаний созывает на 24 мая Синод ПЦУ

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Митрополит Епифаний созывает на 24 мая Синод ПЦУ

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний на 24 мая созывает Священный синод Православной церкви Украины. Об этом сообщается на странице ПЦУ в Facebook.

«В пятницу, 24 мая, под председательством Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится заседание Священного синода Украинской православной церкви», — говорится в сообщении.

Заседание Синода начнется в 10:00 в Доме митрополита, что на территории Софии Киевской.

После его завершения Епифаний пообщается с журналистами.

Какие вопросы должны рассмотреть на Синоде, не уточняется.

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Напомним, что 14 мая почетный патриарх ПЦУ Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом. Также Филарет добавил, что Епифаний нарушает договоренности, якобы достигнутые на объединительном Соборе 15 декабря, что привело к двоевластии в ПЦУ. По его словам, Епифаний должен нести ответственность за внешнее представительство церкви, а патриарх — за внутреннее церковную жизнь в Украине.

15 мая Филарет на пресс-конференции заявил, что не выдвигал бы Епифания как предстоятеля ПЦУ, если бы знал, что в церкви между ними возникнет разделение.

Епифаний, ПЦУ
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Четверг, 23 мая 2019
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