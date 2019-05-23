Фонд гарантирования теперь будет ликвидировать банки без назначения ликвидаторов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц реализовывает пилотный проект по переходу к управлению банками без ликвидаторов «Банк = Фонд». Об этом сообщается на сайте ФГВФЛ.

«Фонд гарантирования вкладов, внедряя ведущий мировой опыт по выведению неплатежеспособных банков с рынка, реализует пилотный проект по переходу к управлению банками без ликвидаторов «Банк = Фонд». Первым банком, в котором ФГВФЛ непосредственно выполняет функции ликвидатора стал ПАО «ПРОФИН БАНК».

В Фонде гарантирования отметили, что целью проекта «Банк = Фонд» является сокращение расходов, связанных с процедурой ликвидации банка, значительное снижение влияния человеческого фактора на этот процесс, а также содействие максимальной интеграции Фонда непосредственно в операционные процессы банка с целью оптимизации и унификации процедур выведения его с рынка.

«Мы намерены усовершенствовать подходы к управлению неплатежеспособными банками для максимального снижения возможных коррупционных и операционных рисков процедуры их ликвидации. Для этого мы изучаем и внедряем передовой мировой опыт в этой сфере», — отметила заместитель директора-распорядителя Фонда Светлана Рекрут.