Гройсман создает свою партию «Украинская стратегия» и идет с ней на выборы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении создать политическую партию «Украинская стратегия», которая во главе с ним примет участие в парламентских выборах.

«Я принял решение о том, что я буду идти в украинский парламент, — сказал он в пятницу в эфире телеканала «Украина». — Я хочу создать политическую силу без объединений, я ее возглавлю и хочу сформировать команду таких людей, которые молодые, которые имеют опыт и четко понимают, что нужно государству. И эта политическая сила будет носить название «Украинская стратегия».

При этом Гройсман подчеркнул, что основная стратегия партии будет заключаться в том, чтобы создать сильную Украину. «Вот над этим нужно работать», — подчеркнул он.

Премьер-министр 10 мая уже заявлял, что будет принимать участие в парламентских выборах, но тогда он еще определялся с форматом партии.

Отметим, что сегодня в Верховную Раду поступило заявление Гройсмана об отставке с поста премьер-министра.