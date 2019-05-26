Болгарская партия использовала кадры из «Слуги народа» в предвыборном ролике

Центральная избирательная комиссия Болгарии заявила, что пророссийская партия «Возрождение» («Вазраждане») нарушила Избирательный кодекс страны, опубликовав предвыборный ролик со сценами насилия. Об этом пишет Радио Свобода.

Речь идет о видео с кадрами из сериала «Слуга народа» с участием актера, а ныне президента Украины Владимира Зеленского, где он «расстреливает» членов парламента из автоматического оружия.

В ЦИК заявили, что реклама может побудить людей к насилию, поэтому партия должна удалить ролик и больше его не распространять.

Видео было опубликовано 22 мая на странице партии «Возрождение» в Facebook. На нем персонаж Зеленского из сериала «Слуга народа» стреляет в депутатов, а позже появляется подпись «Возрождение. Только мы можем».

У Зеленского заявили, что продюсеры сериала «Слуга народа» и команда президента Украины не давали разрешения на использование видео и оно может нарушать авторские права.

Болгарская партия «Возрождение» была основана в 2014 году. Она выступает за выход Болгарии из Евросоюза и НАТО и переориентацию внешней политики страны на Россию. На парламентских выборах 2017 партия получила чуть более 1% голосов избирателей.

С 23 по 26 мая в странах ЕС проходят выборы в Европарламент.