Войти
Ryanair сделал версию сайта на украинском языке
транспорт
Ryanair сделал версию сайта на украинском языке
Зеленский пообещал сделать Украину «базой для покорения мира»
официально
Зеленский пообещал сделать Украину «базой для покорения мира»

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

позиция
RSS

После запуска рынка электроэнергия для населения не подорожает, – эксперт

571
После запуска рынка электроэнергия для населения не подорожает, – эксперт

Реформа рынка электроэнергии не приведет к повышению тарифов для населения благодаря возложению спецзобязательств на генерирующие компании, у которых низкая себестоимость производства. Об этом в эфире телеканала ZIK сообщил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

«Когда рынок заработает с 1 июля 2019 года, скорее всего, для населения будет введен принцип поставщика со специальными обязанностями, такой же, как действует на рынке газа. Что это значит? Это означает, что фактически население будет платить ту же цену, которая сегодня установлена. Вопрос, кто заплатит разницу между рыночной ценой и тарифом для населения? Ее фактически будет платить этот поставщик со специальными обязанностями, а, точнее, государство. Это будет своего рода субсидия», — заявил Корольчук.

Эксперт считает экономически целесообразным возложение спецзобязательств по субсидированию населения (PSO, или Public Service Obligation) на компании, производящие электроэнергию на атомных и гидроэлектростанциях, себестоимость производства у которых существенно ниже, чем у тепловой генерации.

«В принципе, есть предложения, они уже озвучены, и правительством, и Минэнерго, и НКРЭКУ. Я думаю, что „Энергоатом“, „Укргидроэнерго“ и частично „Укрэнерго“ будут выполнять эту задачу по специальным обязательствам. Поэтому для населения, безусловно, таких рисков (повышение тарифов на электроэнергию — Ред.) нет».

Читайте также: Коломойский призвал Зеленского отказаться от денег МВФ или объявить дефолт

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предложило возложить на компании «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» специальные обязательства по поставке электроэнергии населению до 31 декабря 2020 года, чтобы обеспечить стабильность тарифа на электроэнергию для населения в условиях функционирования с 1 июля 2019 нового оптового рынка электроэнергии.

Юрий Корольчук, энергорынок
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 26 мая 2019
Суббота, 25 мая 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О референдумах и геополитике

Удивляет инициатива главы администрации Президента про возможность референдума о договоренностях с Россией о мире, если в народе договоренности политиков будут восприняты неоднозначно. По такой логике можно провести референдум об учетной ставке или цене на газ. Очевидно, что в народе и то и другое воспринимается неоднозначно. Как и любые договоренности с РФ будут восприняты неоднозначно в такой неоднородной стране, как Украина. Инициатива главы администрации может свидетельствовать о неглубоком понимании причин военной агрессии России.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Рождение президента

Сейчас обиженные порохоботы - народные депутаты и министры будут формировать фронт сопротивления, который не будет сдаваться без боя. А возглавит войну против Зеленского все тот же Порошенко, который тоже не собирается отступать. И как поведут себя обе силы трудно предсказать. Пока народ будет на стороне Зеленского. А противоположному, консервативно-коррупционному политическому лагерю (голос и сила порохоботов) пока некому апеллировать. В любом случае, новый президент Украины Зеленский оказался гораздо злее, быстрее и активнее, чем ожидали его противники.
Клэр Лью
Клэр Лью
основатель Know Your Team

Шесть вопросов к тем, кто хочет быть руководителем

Когда нас спрашивают: «Вы хотите стать руководителем?», мы зачастую предполагаем, что на этот вопрос есть только один ответ. «О, конечно, я хочу быть начальником». Правильно? Кто ж не хочет? Особенно, когда руководящий пост рассматривается как основной путь повышения в карьере. Но действительно ли вы хотите стать руководителем? Руководство - это не какой-то священный клуб, предназначенный для немногих счастливчиков.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016