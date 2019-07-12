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Оснований для беспокойства «Укрэнерго» нет: цены на электроэнергию на рынке ниже установленных ограничений, - Корольчук

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Оснований для беспокойства «Укрэнерго» нет: цены на электроэнергию на рынке ниже установленных ограничений, - Корольчук

Цены на электроэнергию после запуска рынка не превысили установленных ограничений. Снижение тарифа «Укрэнерго» позволит их уменьшить. Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, комментируя заявление руководства «Укрэнерго» о якобы росте цен на электроэнергию для промышленности на 30% после запуска нового рынка.

«Удивляет позиция „Укрэнерго“, которая дает откровенно странные расчеты по рынку. Ведь используется самая высокая цена электроэнергии за все время торгов. К тому же, в компании молчат, что эту электроэнергию никто не купил. В общем НКРЕКУ установила price cap (ценовые ограничения) на уровне 1,64 грн/кВт-час. А фактическая цена оказалась ниже — 1,62 грн/кВт-час.», — написал Корольчук.

По мнению эксперта, вместо панических заявлений и манипулирования расчетам, «Укрэнерго» следовало бы инициировать снижение тарифа на услуги компании, который после запуска рынка вырос на 400%. Что позволит снизить цену на электроэнергию.

«Укрэнерго» банально «забыл» и не вспоминает, что самый простой способ снизить тариф для промышленности — снизить тариф самого «Укрэнерго». Поскольку рост тарифа для «Укрэнерго» составил 400%. Ранее тариф составлял 0,07 грн/кВт-час. Сейчас «Укрэнерго» имеет два отдельных тарифы — передачу (0,34 грн/кВт-час) и диспетчерское управление (0,89 коп/кВт-час) ... Только вот «Укрэнерго» не спешит заниматься этими вопросами. Хотя именно они и должны инициировать такой пересмотр«, — отметил Корольчук.

Эксперт сообщил, что НКРЭКУ уже рассматривает проект постановления, которое устанавливает новый тариф на услуги «Укрэнерго» по передаче электроэнергии с 1 августа 2019 на уровне 31,21 коп/кВт-час, что на 10% ниже нынешнего тарифа. А также отметил, что есть потенциал для еще большего его снижения за счет пересмотра энергобаланса.

«Есть еще один путь снижения тарифа. Он уже был озвучен и обсужден многими представителями рынка. Это — просмотр энергобаланса, исключение из прогнозного баланса выработки электроэнергии на объектах возобновляемых источников энергии, не введеных в эксплуатацию. Там перспектива снижения тарифа составляет более 10 коп/кВт-час, что составляет почти 40%», — пояснил Корольчук.

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Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Законом Украины «О рынке электрической энергии». Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточныий рынок, балансирующий рынок.

27 июня Окружной административный суд Киева по иску АО «Никопольский завод ферросплавов» остановил действие постановлений, которые установили тарифы для Национальной энергокомпании «Укрэнерго» на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерскому управлению на второе полугодие 2019 года. Указанные постановления были приняты НКРЕКУ для обеспечения функционирования новой модели рынка электроэнергии.

Юрий Корольчук, энергорынок
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