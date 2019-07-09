Новый парламент в первоочередном порядке должен решить проблему долгов «Энергорынка», - эксперт

Решение проблемы задолженности ГП «Энергорынок» лежит в законодательной плоскости и новый парламент должен это сделать в первоочередном порядке. Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в блоге на сайте «Корреспондент», комментируя наличие значительной задолженности в системе оптового рынка электроэнергии.
«Преодоление проблемы задолженности, сложившейся на рынке электроэнергии, лежит в законодательной сфере. Просто списать ее не получится. Считаю, что новый парламент не может медлить — решение долговой проблемы существенно поспособствует удачной работе нового рынка электроэнергии », - написал Корольчук.
Эксперт отметил, что долговая проблема перекочевала из старой модели рынка к новой, запущенной с 1 июля, и требует немедленного решения.
«По состоянию на 1 июля 2019 (на момент запуска новой модели рынка) участники рынка были должны государственному предприятию „Энергорынок“ 31,8 млрд. грн. В свою очередь госпредприятие „Энергорынок“ задолжало участникам рынка 29,3 млрд. грн», — напомнил эксперт.
Корольчук также сообщил, что для решения проблемы в Верховной Раде зарегистрированы несколько законопроектов, но их принятию помешали сначала президентская, а затем парламентская избирательные кампании. Поэтому решение вопроса, очевидно, перенесено на начало осени.
«Важно, чтобы решение этой проблемы не легло тяжким бременем на добросовестных потребителей, которые аккуратно рассчитываются за электроэнергию. А для того, чтобы долги не накапливались, целесообразно решить вопрос о банковских механизмах предоставления финансовых гарантий участникам рынка», — отметил Корольчук.
Напомним, 1 июля в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой законом «О рынке электрической энергии» заработал новый рынок электроэнергии. Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.
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