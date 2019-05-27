Украина уже накопила в ПХГ 11 млрд куб. м газа

Украина с 4 апреля по 25 мая 2019 года увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 25,7% (на 2 млрд 250,44 млн куб. м) — до 10 млрд 995,8 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО «Укртрансгаз».

По расчетам агентства «Интерфакс-Украина», этот объем превышает показатель запасов 25 мая 2018 года на 19%, 25 мая 2017 года — на 13,8%.

ПХГ Украины, в частности, 25 мая этого года пополнились на 77,14 млн куб. м при импорте 52,3 млн куб. м и внутренней добыче 57,7 млн куб. м.

Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что компания намерена закачать дополнительные объемы газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским «Газпромом» транзита газа по территории страны после 2019 года. Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд куб. м.

Как сообщалось, на протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).