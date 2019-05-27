Сильвио Берлускони выбрали в Европарламент

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони избрали в Европарламент. Об этом пишет местная газета La Repubblica. В европейский орган, по данным издания, он прошел по избирательным спискам своей партии «Вперед, Италия» (Forza Italia). Она, согласно результатам выборов, набрала 8,78% голосов (для прохождения в ЕП ей необходимо было преодолеть барьер в 4%).

Берлускони возглавлял избирательные списки Forza Italia в трех из пяти округов, поясняет газета.

Для бывшего премьера, напоминает La Repubblica, это уже не первый срок в качестве евродепутата. Италию в Европарламенте он представлял с 1999 по 2001 год. Кроме того, пять лет назад, отмечает газета, в октябре 2013 года, Берлускони лишил парламентских полномочий сенат Италии, теперь он прошел в парламент в Брюсселе.

Помимо его партии в Европарламент также прошли входящая в правящую коалицию республики партия «Лига» (34,27%), Демократическая партия Италии (22,73%), движение «Пять звезд» (17,07%) и «Братья Италии» (6,45%).

В целом страну в европейском органе будут представлять 73 депутата. После выхода Великобритании из ЕС вакантными останутся еще три места.

Выборы в ЕП состоялись по всей Европе в период с 23 по 26 мая. Всего в европейский орган войдет 751 депутат (73 из них — от Великобритании, после выхода королевства из ЕС кресла этих парламентариев будут разделены между представителями других стран).

Помимо Берлускони в Европарламент также войдут отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков (возглавил список партии «Согласие», она в итоге получила два мандата) и бывший председатель каталонского женералитета Карлес Пучдемон и его бывший заместитель Ориол Жункерас (оба являются фигурантами расследований о сепаратизме и подстрекательстве к мятежу в Испании и скрываются от властей Мадрида в Бельгии).