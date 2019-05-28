ЕБА выступила против объявления дефолта

Европейская бизнес ассоциация настаивает на необходимости продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), поскольку объявление дефолта нарушит макроэкономическую стабильность.

«Ни для кого не секрет, что далеко не каждый инвестор рискнет заходить в дефолтную страну, которая не имеет возможности отвечать за взятые на себя обязательства перед международными партнерами», — цитирует пресс-служба бизнес-ассоциации исполнительного директора ЕБА Анну Деревянко.

Она подчеркнула, что это, в первую очередь, репутационный риск, который повлечет за собой негативные последствия.

Вместо этого органам власти стоит объединить усилия для продолжения сотрудничества с МВФ и проведения структурных реформ, которые повысят привлекательность страны для внутренних и внешних инвесторов, добавили в ЕБА.

Как сообщалось, бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Financial Times сказал, что выступает за объявление Украиной дефолта, сославшись на примеры Греции и Аргентины. «По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам, как Греция. Это пример для Украины», — сказал Коломойский.