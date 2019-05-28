Президент Австрии отправил в отставку правительство во главе с Курцем

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил во вторник с должностей министров правительства во главе с канцлером Себастьяном Курцем и поручил им временно исполнять свои обязанности до формирования переходного правительства республики. Президент также уполномочил министра финансов и вице-канцлера Хартвига Лёгера временно исполнять обязанности руководителя ведомства канцлера и председателя временного правительства, поскольку Курц отказался от временного исполнения обязанностей.
Церемония состоялась в канцелярии президента Австрии в Вене. На ней не присутствовал Себастьян Курц.
Перестановки в австрийском правительстве произошли после того, как 27 мая Национальный совет (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия кабинету министров Себастьяна Курца в связи с правительственным кризисом на фоне громкой отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Курц на данный момент стал самым недолгим канцлером Австрии: он находился у власти в 2017-2019 годах в течение 525 дней и побил антирекорд экс-канцлера Кристиана Керна, полномочия которого в 2016-2017 годах продлились 580 дней. Однако после Курца самым недолгим канцлером станет Хартвиг Лёгер.
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