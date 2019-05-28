Эксперты МЭРТ ухудшили прогноз роста ВВП Украины на 2019 год

Рост ВВП Украины в 2019 году замедлится до 2,7% с 3,3% в прошлом году при снижении инфляции (декабрь к декабрю) до 7,6% с 9,8%.
Такой обновленный консенсус-прогноз обнародовало Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) во вторник.
Согласно ему, в 2020-2021 гг. рост украинской экономики ускорится соответственно до 3,0% и 3,5% при замедлении роста потребительских цен соответственно до 6% и 5%.
В декабре прошлого года эксперты ожидали увеличения ВВП страны в этом году на 2,9% при инфляции 8%, в 2020-м — на 3,1% при инфляции 6,9%, в 2021-м — на 3,9% при инфляции 5,4%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016