Войти
Трамп готов к переговорам с Ираном
дружба народов
Трамп готов к переговорам с Ираном
Ryanair сделал версию сайта на украинском языке
транспорт
Ryanair сделал версию сайта на украинском языке

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

гаджеты
RSS

Xiaomi представила два новых флагманских смартфона из линейки Redmi

127

Xiaomi представила два новых флагманских смартфона — Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Об этом компания сообщила в своем официальном блоге.

Одно из основных отличий моделей заключается в процессоре: Redmi K20 получил Snapdragon 730, в то время как Redmi K20 Pro базируется на Snapdragon 855. Также K20 Pro использует специальную восьмислойную графитовую технологию охлаждения, благодаря которой, как отмечается в сообщении, смартфон не будет нагреваться даже при высоких нагрузках.

Это первые смартфоны в линейке с поддержкой NFC (near field communication, «ближняя бесконтактная связь»).

Дисплей обеих моделей — AMOLED с диагональю 6,39 дюйма, разрешением 2340×1080 пикселей. В экран встроен сканер отпечатков пальцев седьмого поколения. У Redmi K20 и K20 Pro выдвижная фронтальная камера с разрешением 20 мегапикселей, а у тройной основной камеры — 48. Устройства комплектуются аккумуляторами на 4000 м•Ач. При этом K20 Pro поддерживает быструю зарядку мощностью 27 Вт — телефон полностью заряжается за 73 минуты. В то время как у K20 быстрая зарядка меньшей мощности — 18 Вт.

Читайте также: Le Monde: Эмиграция внутри ЕС стала большей проблемой, чем иммигранты

В Китае продажи стартуют 1 июня. K20 в комплектации 6/64 Гб стоит 1999 юаней (приблизительно 7650 грн), версия на 6/128 Гб — 2099 юаней (8000 грн). Цена на K20 Pro за 6/64 Гб версию — 2499 юаней (9500 грн), за 6/128 Гб — 2599 юаней (10000 грн), за 8/128 Гб — 2799 юаней (10700 грн) и за 8/256 Гб — 2999 юаней (11500 грн).

Xiaomi, Redmi
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 28 мая 2019
Понедельник, 27 мая 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Дефолт неизбежен

Мы едва покрываем стоимость кредитов МВФ, но даже близко не покрываем стоимость займов на рынке еврооблигаций и ОВГЗ. И основной недостаток в том, на фоне роста номинального ВВП, при отсутствии роста реального, вопрос спада это вопрос времени. Все начнётся с девальвации. Если вдруг произойдёт девальвация, то уровень долга легко перевалит за 100% и даже 150% ВВП. А тогда выплаты станут неподъёмными. И это будет дефолт.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О референдумах и геополитике

Удивляет инициатива главы администрации Президента про возможность референдума о договоренностях с Россией о мире, если в народе договоренности политиков будут восприняты неоднозначно. По такой логике можно провести референдум об учетной ставке или цене на газ. Очевидно, что в народе и то и другое воспринимается неоднозначно. Как и любые договоренности с РФ будут восприняты неоднозначно в такой неоднородной стране, как Украина. Инициатива главы администрации может свидетельствовать о неглубоком понимании причин военной агрессии России.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Рождение президента

Сейчас обиженные порохоботы - народные депутаты и министры будут формировать фронт сопротивления, который не будет сдаваться без боя. А возглавит войну против Зеленского все тот же Порошенко, который тоже не собирается отступать. И как поведут себя обе силы трудно предсказать. Пока народ будет на стороне Зеленского. А противоположному, консервативно-коррупционному политическому лагерю (голос и сила порохоботов) пока некому апеллировать. В любом случае, новый президент Украины Зеленский оказался гораздо злее, быстрее и активнее, чем ожидали его противники.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016