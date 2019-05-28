Xiaomi представила два новых флагманских смартфона из линейки Redmi

Xiaomi представила два новых флагманских смартфона — Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Об этом компания сообщила в своем официальном блоге.
Одно из основных отличий моделей заключается в процессоре: Redmi K20 получил Snapdragon 730, в то время как Redmi K20 Pro базируется на Snapdragon 855. Также K20 Pro использует специальную восьмислойную графитовую технологию охлаждения, благодаря которой, как отмечается в сообщении, смартфон не будет нагреваться даже при высоких нагрузках.
Это первые смартфоны в линейке с поддержкой NFC (near field communication, «ближняя бесконтактная связь»).
Дисплей обеих моделей — AMOLED с диагональю 6,39 дюйма, разрешением 2340×1080 пикселей. В экран встроен сканер отпечатков пальцев седьмого поколения. У Redmi K20 и K20 Pro выдвижная фронтальная камера с разрешением 20 мегапикселей, а у тройной основной камеры — 48. Устройства комплектуются аккумуляторами на 4000 м•Ач. При этом K20 Pro поддерживает быструю зарядку мощностью 27 Вт — телефон полностью заряжается за 73 минуты. В то время как у K20 быстрая зарядка меньшей мощности — 18 Вт.
В Китае продажи стартуют 1 июня. K20 в комплектации 6/64 Гб стоит 1999 юаней (приблизительно 7650 грн), версия на 6/128 Гб — 2099 юаней (8000 грн). Цена на K20 Pro за 6/64 Гб версию — 2499 юаней (9500 грн), за 6/128 Гб — 2599 юаней (10000 грн), за 8/128 Гб — 2799 юаней (10700 грн) и за 8/256 Гб — 2999 юаней (11500 грн).
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