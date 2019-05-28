Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ опубликовали на сайте президента.

«Назначить Данилюка Александра Александровича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в указе № 327.

Ранее Данилюк представлял Зеленского на переговорах с Международным валютным фондом.

Напомним, ранее глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что именно кандидатуру Александра Данилюка рассматривают на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Александр Турчинов подал заявление об отставке 17 мая. Он связал такое решение с прекращением полномочий президента Петра Порошенко. Позже Порошенко уволил Турчинова с должности секретаря СНБО.