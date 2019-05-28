Волкер снова обвинил Москву в невыполнении минских договоренностей

Украинские власти не могут продолжать выполнять минские соглашения в связи с тем, что Россия не придерживается своих обязанностей в рамках этих договоренностей.
«К сожалению, проблема с осуществлением минских договоренностей заключается в том, что Россия продолжает оккупировать восточную часть Украины, а также из-за продолжающихся там боевых действий, поэтому Украина не может двигаться дальше в деле выполнения договоренностей, чем она уже прошла», — утверждал во вторник спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время брифинга для журналистов.
«России нужно многое сделать для прекращения войны в Украине, чтобы мы могли перейти к другим аспектам реализации в полной мере минских договоренностей. Мы весьма в этом заинтересованы», — полагает Волкер.
Он в очередной раз призвал Москву вывести свои войска с территории Украины.
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