Украина договорилась с МВФ о подготовке новой программы

Украина договорилась с Международным валютным фондом о подготовке новой программы сотрудничества, которая даст толчок для развития страны. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

«Договорились, что будем активно сотрудничать с МВФ, а также и с другими международными структурами, чтобы за летний период, за время выборов, подготовить новую программу, которая даст дополнительный толчок для развития Украины», — сказал он в эфире «112 Украина».

Состоявшиеся во вторник переговоры с МВФ Данилюк назвал «продуктивными», в ходе которых Украина «получила положительный сигнал».

Напомним, что указ о назначение Данилюка секретарем СНБО появился сегодня.