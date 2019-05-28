Apple после четырехлетнего перерыва выпустила новый iPod Touch

Компания Apple представила во вторник новый портативный мультимедийный проигрыватель iPod Touch седьмого поколения.
Как отмечается в пресс-релизе, размещенном во вторник на сайте Apple, в новинке использован созданный компанией чип A10 Fusion, обеспечивающий высокое качество изображения. Кроме того, на новом iPod с памятью 256 GB появилась функция Group FaceTime, обеспечивающая звонки с членами семьи, друзьями или коллегами в режиме видео- или аудиоконференции.
«Мы выпускаем самое доступное по цене устройство на базе операционной системы iOS, действующее в два раза быстрее, чем раньше, в котором имеется функция Group FaceTime и применяется технология дополненной реальности, — отметил вице-президент Apple по вопроcам маркетинга Грег Джосвик. — Стартовая цена составляет лишь $199».
Прием заказов на новый iPod на сайте компании уже начат, а в продаже он появится позднее на этой неделе.
Отметим, что предыдущая модель Ipod Touch была представлена еще в июле 2015 года.
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