Грановский вышел из партии Порошенко

Народный депутат Александр Грановский, которого называли куратором пятого президента Украины Петра Порошенко в судах и прокуратуре, вышел из партии БПП. Об этом сам Грановский сообщил в Facebook.

«Принимая во внимание принятое мной решение о продолжении своего самостоятельного политического пути, два дня тому прекратил членство в партии «Блок Петра Порошенко», — сообщил он.

При этом Грановский отмечает, что «по состоянию на эту минуту не планирует становиться частью нового парламентского списка партии «Европейская Солидарность» или же пользоваться партийной поддержкой этой силы в качестве самовыдвиженца.

При этом Грановский отметил, что искать какой-то сложный подтекст в его решении, не следует, «потому что его нет». Он поблагодарил соратников и коллег, отметил, что Порошенко «заслуженно вошел в историю Украины за принятые им смелые и исторические решения».

«Эта парламентская каденция — первая в моей жизни, которая дала мне возможность лучше понять себя и помогла определить жизненные и политические приоритеты. Не вдаваясь в скучные подробности, решение о продолжении самостоятельного пути — органичное и честное», — утверждает Грановский.

Нардеп пообещал информировать общественность о своих новых решениях, если они будут приняты.