Грановский вышел из партии Порошенко

Народный депутат Александр Грановский, которого называли куратором пятого президента Украины Петра Порошенко в судах и прокуратуре, вышел из партии БПП. Об этом сам Грановский сообщил в Facebook.
«Принимая во внимание принятое мной решение о продолжении своего самостоятельного политического пути, два дня тому прекратил членство в партии «Блок Петра Порошенко», — сообщил он.
При этом Грановский отмечает, что «по состоянию на эту минуту не планирует становиться частью нового парламентского списка партии «Европейская Солидарность» или же пользоваться партийной поддержкой этой силы в качестве самовыдвиженца.
При этом Грановский отметил, что искать какой-то сложный подтекст в его решении, не следует, «потому что его нет». Он поблагодарил соратников и коллег, отметил, что Порошенко «заслуженно вошел в историю Украины за принятые им смелые и исторические решения».
«Эта парламентская каденция — первая в моей жизни, которая дала мне возможность лучше понять себя и помогла определить жизненные и политические приоритеты. Не вдаваясь в скучные подробности, решение о продолжении самостоятельного пути — органичное и честное», — утверждает Грановский.
Нардеп пообещал информировать общественность о своих новых решениях, если они будут приняты.
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