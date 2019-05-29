Коломойскому выгодна отсрочка старта рынка электроэнергии, – глава «Энергоатома»

Недашковский считает, что введение рынка положит конец злоупотреблениям и искусственному ручному регулированию в сфере энергетики.

Отсрочка запуска рынка электроэнергии выгодна Игорю Коломойскому и он этого не скрывает. Об этом заявил президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский, сообщает Главком.

Комментируя споры о дате запуска нового рынка электроэнергии и степени готовности к этому ключевых участников, Недашковский отметил, что некоторые олигархические группы лоббируют отсрочку, исходя из собственных интересов.

«Если мы говорим сейчас о неготовности, как заявляется, к новой модели рынка с 1 июля, то очень много вопросов. Есть банальное разгильдяйство отдельных участников рынка, которые в свое время „не подсуетились“, и сейчас они не готовы, и они в этой тени хотят пройти. А есть и конкретные интересы, потому что кто-то на этом потеряет, кто-то на этом заработает», — сказал Недашковский.

В качестве примера он привел практику последних лет, когда для ферросплавных заводов в течение более 10 лет давали льготный тариф за счет других участников рынка. «По 300 млн гривен за счет других участников рынка получали более дешевую цену на электрическую энергию», — отметил Недашковский.

Он также подтвердил, что в отсрочке запуска рынка заинтересован Игорь Коломойский: «Ему выгодно, я это точно могу сказать. Ему выгодна отсрочка. А он этого и не скрывает, он сам в интервью сказал, что да, надо отложить».

Глава «Энергоатома» считает, что введение рынка положит конец злоупотреблениям и искусственному ручному регулированию в сфере энергетики, когда для одних участников устанавливаются льготные тарифы, а для других — их наоборот завышают. «Рынок рассудит. Он покажет, какой должна быть цена на электрическую энергию», — отметил Недашковский.

Напомним, новый рынок электроэнергии должен заработать 1 июля 2019 года. От его своевременного внедрения зависит, получит ли Украина макрофинансовую помощь от ЕС в размере 500 млн евро.

Британское издание Talk Finance на днях написало, что отсрочка запуска энергорынка грозит Украине сокращением сотрудничества с международными финансовыми организациями и политическими партнерами страны, что может привести к развороту во внешней политике в сторону России.

Как писал автор, в Украине есть лоббисты, заинтересованные в сохранении контроля над рынком, среди которых олигарх Игорь Коломойский. Он стремится контролировать тарифы для своих предприятий. Для того, чтобы перехитрить представителей ЕС, лоббисты этого решения подадут отсрочку как необходимость внесения «незначительных исправлений», в то время как истинное их намерение — торпедировать всю реформу.