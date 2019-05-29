Зеленский назначил начальником УГО участника войны на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны (УГО) и назначил на этот пост подполковника Вооруженных сил Украины Алексея Оцерклевича.
Указом президента № 333/2019, опубликованном на сайте главы государства в среду вечером, Зеленский удовлетворил рапорт об отставке Гелетея.
Следующим же указом (№ 334/2019) президент Украины назначил «Оцерклевича Алексея Ярославича начальником Управления государственной охраны Украины».
Еще одним указом (№ 335/2019) Зеленский уволил Владимира Дахновского с должности первого заместителя начальника УГО.
Также Зеленский назначил Максима Донца заместителем начальника Управления — начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны.
«Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника Управления — начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины», — говорится в указе № 337/2019, опубликованном на сайте президента Украины в среду вечером.
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Алексей Оцерклевич — подполковник Вооруженных сил Украины, участник войны на Донбассе, заместитель командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады во времена боев за Донецкий аэропорт (ДАП), впоследствии выполнял обязанности командира подразделения.
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