У Зеленского заметили «смотрящих» над госшахтами

Правоохранительные органы должны вмешаться в деятельность так называемых «смотрящих» за государственными шахтами, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк.
«Этот очевидный факт (наличие „смотрящих“ — Ред.) сегодня обсуждался. Так называемые „смотрящие“ существуют. Это коррупция и этим должны заниматься правоохранители... Представители правоохранительных органов, которые сегодня присутствовали на заседании СНБО, приняли во внимание данную ситуацию и вмешаются в нее», — сказал Данилюк в ходе брифинга по итогам совещания в СНБО в Киеве в п’ятниця, передает Интерфакс-Украина.
Он добавил, что в настоящее время существует большое количество предприятий государственной формы собственности, которые де-факто подконтрольны частными компаниями.
«При таких условиях какое-либо государственное регулирование просто не работает. Чтобы там Кабинет министров или Нацкомиссия по энергетике не принимали», — подытожил он.
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