Вице-премьер Павел Розенко пригрозил «новой власти» переворотом в случае отмены принятого ранее закона об украинском языке.

«Для „новых русских“ новой власти на Украине. В свое время один „фунт“ (на фото) для одного президента (не на фото) уже отменял закон об украинском языке и писал новый», — написал Розенко в Фейсбук, сопроводив пост фотографией бывшего депутата Рады от «Партии регионов» Вадима Колесниченко, одного из авторов закона о региональных языках.

Вице-премьер назвал противников нового закона «проходимцами» и намекнул на то, что им придется уехать в Россию, напомнив о судьбе сторонников экс-президента Виктора Януковича.

«Даже и не думай...те! Можем повторить», — заключил Розенко.

Напомним, что в конце апреля парламент принял закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. При этом введение административной ответственности за нарушение нового нормативного акта отложили на три года.

Зеленский ранее обещал, что после официального вступления в должность намерен тщательно проверить закон о языке на предмет соблюдения прав и интересов граждан.